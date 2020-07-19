إعادة تأهيل مطار طرابلس العالمي وتجهيزه للتشغيل

عُقِد اليوم الأحد بمقر مصلحة المطارات في العاصمة طرابلس، اجتماع ضم مصلحة المطارات وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ومصلحة الطيران المدني والمركز الوطني للأرصاد الجوية، وبحضور رؤساء ومدراء الإدارات المختصة.

وتم خلال الاجتماع تحديد المشاريع المهمة وذات الأولوية والمستهدف تنفيذها بمطار طرابلس الدولي خلال الفترة القادمة والتي ستساهم في إعادة تأهيل مطار طرابلس الدولي وتجهيزه للتشغيل، بحسب ما أفادت مصلحة المطارات في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل فريق عمل مكون من أعضاء ممثلين عن كل جهة ليتولى تحديد المشاريع المستهدفة ومراحل التنفيذ وتجهيز مجالات الأعمال لمشاريع الإنشاء والصيانة التي بحاجة إلى تنفيذ بعد ما تعرض إليه المطار من أضرار مؤخرا، وبناءً على الزيارة الميدانية والتقييمية التي قام بها المختصين من الجهات الحاضرة للاجتماع خلال الفترة القريبة الماضية.