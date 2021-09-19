إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة إلى مطار القاهرة نهاية الشهر الجاري

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، عن إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة إلى مطار القاهرة الدولي، بحلول نهاية الشهر الجاري.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، فإن ذلك جاء عقب الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال الأيام الماضية لجمهورية مصر العربية، والتي تم خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقيات مع الجانب المصري، والتي كان من بينها مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها بجمهورية مصر العربية.

واتفقت مصلحة الطيران المدني في كلا البلدين، على إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين مطارات (معيتيقة – مصراتة – بنينا) ومطار القاهرة الدولي ابتداءًا من 30 سبتمبر 2021م.