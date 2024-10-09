وزارة الاقتصاد تبحث التعاون مع سفير صربيا

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، الثلاثاء، مع سفير صربيا دراغان تودوروفيك، العلاقات الثنائية وآليات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

تطرق اللقاء ،الذي عقد في مقر ديوان الوزارة، إلى الترتيبات الخاصة بانعقاد معرض الصناعات الصربية في مدينة طرابلس المقرر تنظيمه في يناير2025، واتفق الجانبان على عقد ملتقى رجال الأعمال الليبي-الصربي على هامش المعرض.

و”أكد الحويج على أهمية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين ليبيا وصربيا، معربًا عن استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات للشركات الصربية والمستثمرين الراغبين لدخول السوق الليبي. كما أشار إلى أهمية إنشاء شراكات حقيقية بين القطاع الخاص في البلدين لدعم التعاون الاقتصادي” وفق بيان الوزارة الذي نشرته على فيسبوك.

من جانبه، أعرب السفير الصربي عن “رغبة الشركات الصربية في العمل داخل ليبيا في عدة مجالات مثل الزراعة الصناعة والصحة والتعليم، وفي تعزيز التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

كما وجه وزير التجارة الصربي دعوة رسمية إلى وزير الاقتصاد والتجارة لزيارة جمهورية صربيا.

