إعادة تشغيل بئر نفطي متوقف عن الإنتاج منذ ثلاث سنوات 

أعلن المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، أن “الفرق الفنية التابعة لشركة الخليج العربي للنفط قد تمكنت اليوم الأحد من إعادة تشغيل بئر نفطي بحقل البيضاء كان متوقفاً عن الإنتاج منذ حوالي ثلاث سنوات”.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط، “أنها تعمل بشكل متواصل على تنفيذ خطتها الاستراتيجية والطموحة لرفع سقف انتاج ليبيا من النفط والوصول به إلى أعلى مستويات الإنتاج الممكنة”.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط المهندس محمد بن شتوان، “أن البئر المعاد تشغيله سيبدأ في ضخ انتاج قدره 300 برميل يومياً وسيشكل إضافة مهمة للقدرة الإنتاجية لحقل البيضاء”.