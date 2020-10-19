إعادة تشغيل حقل أبو الطفل النفطي السبت القادم

عززت ليبيا إنتاجها بشكل كبير بعد رفع القوة القاهرة عن منشآت نفطية كانت خارج سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط منذ شهر سبتمبر الماضي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مهندسين من قطاع النفط الليبي قولهم، إن حقل أبو الطفل النفطي الذي تبلغ طاقته 70 ألف برميل يوميا من المتوقع أن تبدأ إعادة تشغيله في 24 أكتوبر أي يوم السبت المقبل بعد إغلاقه لعدة أشهر.

فى إطار الإستعدادات والتجهيز التى يقوم بها قسم السلامة بحقل أبوالطفل وذلك تحضيرا واستعدادا لعودة التشغيل بعد رفع القوة… Gepostet von ‎شركة مليته للنفط والغاز . فرع ليبيا‎ am Freitag, 16. Oktober 2020

فى إطار المتابعة المجدولة لمكتب الإعلام فى تسليط الضوء على النشاطات والتجهيز لإستئناف العمليات الإنتاجية بحقل أبوالطفل… Gepostet von ‎شركة مليته للنفط والغاز . فرع ليبيا‎ am Donnerstag, 15. Oktober 2020