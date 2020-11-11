إعادة تشغيل حقل الغاني بحوض زلة النفطي

أعلنت شركة “الهروج” للعمليات النفطية إعادة استئناف تشغيل حقل الغاني الذي يقع في حوض زلة النفطي للإنتاج بعد إجراء الإصلاحات اللازمة على أيدى الكفاءات الليبية.

ونظمت الشركة بهذه المناسبة احتفالية بمقر الحقل حضرها رئيس وأعضاء الفرع البلدي والحكماء زلة، ومدير معهد النفط، وعددا من مندوبي المؤسسات الأهلية والمشرفين والمهندسين والفنيين بحقل الغاني وآمر ومنتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية.

يُشار إلى أن حقل الغاني يوجد به أكثر من 410 بئرا و يضخ قرابة 50000 برميل يوميا إلى ميناء رأس لانوف الذي يبعد عنه 250 كيلومتر.

وتم اكتشافه عام 1972 في غرب حوض سرت، كما تم اكتشاف مكمن الغاني – الفرود للنفط في شهر يناير من عام 1978، بينما تم بناء محطة حقل الغاني وبدأ تشغيلها سنة 1980.

وبدأ الإنتاج بالحقل في عام 1980م باحتياطي قدره 550,000.000 برميل، وأظهر المزيد من العمل وجود احتياطيات من النفط الكبريتي واحتياطيات من النفط اللاكبريتي، وتعتبر محطة حقل الغاني الرئيسة بمثابة مرفق لمعالجة النفط، وهي تتكون من أجهزة للفصل، وأخرى للمعالجة، وجهاز لإزالة الأملاح، ومرافق للتخزين والشحن.