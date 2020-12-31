إعادة تشغيل مطار مصراتة الدولي واستئناف الرحلات الجوية

قامت مصلحة المطارات بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، بتوثيق اللمسات الأخيرة لمشروع تحوير صالة الوصول بمطار مصراته الدولي لتصبح صالة وصول ومغادرة وذلك نظراً للحريق الذي تعرضت إليه صالة المغادرة بالمطار خلال شهر أغسطس الماضي.

وأفادت المصلحة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه سيتم استخدام صالة الوصول بالمطار وبشكل مؤقت لمغادرة ووصول الرحلات وإلى حين الانتهاء من أعمال إنشاء صالة مغادرة جديدة بدل المحترقة والجاري العمل على تنفيذها من طرف المجلس البلدي مصراته بالتعاون مع رجال الأعمال بالمدينة.

وتقرر إعادة تشغيل المطار واستئناف الرحلات الجوية منه واليه ابتداءً من صباح يوم غد الجمعة حيث ستنطلق أول رحلة جوية من مطار مصراته الدولي متوجهة إلى مطار تونس قرطاج والتي ستقوم بتنفيذها شركة الأجنحة الليبية والتي أعلنت بدورها أنها ستقوم بتسيير رحلات مجدولة من المطار بواقع 3 رحلات أسبوعياً خلال الفترة الأولى.

وكانت حركة الملاحة الجوية في مطار مصراتة الدولي، قد توقفت في أغسطس الماضي، بسبب حريق بمحطة الركاب بالمطار.

"إعادة تشغيل مطار مصراته الدولي واستئناف الرحلات الجوية منه واليه" قام مكتب الإعلام والتواصل بمصلحة المطارات اليوم… تم النشر بواسطة ‏مصلحة المطارات – وزارة المواصلات – دولة ليبيا‏ في الخميس، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠