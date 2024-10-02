إعادة تشغيل منشأة استراتيجية مهمة في الجزائر

أعلنت الشركة الجزائرية للطاقة، فرع مجمع سوناطراك، اليوم الأربعاء، عن إعادة تشغيل منشأة استراتيجية مهمة بعد توقفها عن العمل”.

وقالت الشركة الجزائرية للطاقة: “تم إعادة التشغيل الجزئي لمحطة تحلية مياه البحر “الحامة” بالعاصمة، بنسبة 50 في المائة من قدرتها الإنتاجية أي بـ 100.000 متر مكعب في اليوم”.

وتابعت الشركة الجزائرية: “التوقف التام الذي عرفته محطة تحلية مياه البحر، جاء نتيجة حادث أدى لنشوب حريق في إحدى الخلايا الكهربائية للمحطة”.

وأشارت إلى أنه “تم اتخاذ الإجراءات من أجل الصيانة وإعادة التشغيل من طرف الفرق التقنية المختصة، والتي أشرف عليها منذ اللحظة الأولى الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة فرع مجمع سوناطراك، لطفي زنادي”.

وأضافت، ” تستمر الفرق التقنية المختصة العمل من دون توقف من أجل إعادة التشغيل الكامل للمحطة بأقصى طاقتها الإنتاجية في الساعات المقبلة”.

وكانت الشركة الجزائرية للطاقة، فرع مجمع سوناطراك، أعلنت أمس الثلاثاء، عن “توقف محطة تحلية مياه البحر للحامة بالجزائر العاصمة عن العمل نتيجة حادث أدى إلى نشوب حريق نشب في واحدة من الخلايا الكهربائية”.

هذا وتعاني الجزائر، من موجة جفاف مستمرة ما أثر على مواردها المائية، وقد بدأت منذ سنوات تنفيذ مشاريع لتدارك هذا النقص، من بينها إنشاء إحدى عشرة محطة تحلية مياه.