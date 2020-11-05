إعادة تشغيل وحدات التحسين بمصفاة الزاوية

أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط، إعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية بالشركة لإنتاج مختلف المشتقات النفطية لدعم استقرار السوق المحلي من خلال توفير هذه المشتقات بعد أن توقف الإنتاج لشهور بسبب توقف إمدادات الخام.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الخميس، بأنه بعد أن شرعت الشركة خلال الأيام القريبة الماضية في إعادة تشغيل وحدة التكرير الثانية”Topping Unit”، وتمكن الفنيين من تشغيل التوربينات البخارية لإنتاج الطاقة الكهربائية للتقليل من الاعتماد على الشبكة العامة، تم استئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء الشركة وبشحنة أولى تقدر بـ630 ألف برميل من النفط الخام.

وقال المهندس محمد مسعود مراقب التكرير بالشركة في تصريح له: “بفضل الله وتوفيقه ثم بهمة وجهود المختصين تم الشروع في إعادة تشغيل وحدات التحسين الثانية Platforming Units لإنتاج مادة البنزين وغاز الطهي والنافتا الخفيفة، حيث تم تحويل المنتجات إلى الخزانات اليوم الخميس على تمام الساعة 3 ظهرا بعد أن تم التغلب على جميع المصاعب الفنية المصاحبة لعملية إعادة التشغيل”.

وأشارت شركة الزاوية إلى أن هذه الخطوة جاءت نتاجاً لأسبوع من العمل الدؤوب والمتواصل من ذوي الاختصاص بالشركة لتجهيز هذه الوحدات لإعادة التشغيل.