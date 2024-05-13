إعادة تشغيل 9 آبار نفطية بعد الانتهاء من صيانتها

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، “أنها استأنفت العمل في تسع آبار نفطية بعد الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة اللازمة”.

وأضافت المؤسسة في بيان لها: “إن الفرق الفنية التابعة لشركة الخليج العربي للنفط تمكنت، الأحد، من تنفيذ إصلاحات دقيقة وهامة، نتج عنها إعادة تشغيل تسع آبار كانت مغلقة بحقل السرير النفطي، وذلك تنفيذاً لخطة المؤسسة لزيادة الإنتاج”.

وبحسب بيان المؤسسة، “يقدر مجموع إنتاج تلك الآبار بنحو 4 آلاف برميل نفط خام يومياً”.

ووفق البيان، “شملت الإصلاحات التي أجريت إصلاح الأعطال في شبكة كهرباء الضغط العالي المغذية لـ 4 آبار (C-178، C-221A، C-227،C-242 ) كانت متوقفة عن العمل، وإصلاح التسريبات بخطوط تدفق 4 آبار أخرى (C-82، C128، C-264، C348)، وإتمام الربط الكهربائي والميكانيكي للبئر (C-309)”.

وتقدمت المؤسسة ” والتقدير لمسؤولي شركة الخليج العربي وكل العاملين بها لجهودهم المضنية لإنجاز هذا العمل ورفع معدلات الإنتاج”.