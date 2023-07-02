إعادة حق التصويت لليبيا في منظمة «الفاو»

أعلن النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف حسين القطراني، عن إعادة حق التصويت لدولة ليبيا في منظمة الأغذية والزراعة الدولية “الفاو” بعد تعليق مشاركتها لعدة سنوات.

وذكر المكتب الإعلامي بالحكومة، أن القطراني شارك بالفعل في التصويت لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة وذلك في ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية “الفاو”، اليوم الأحد، المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.

وجاء هذا القرار بعد لقاءات مكثفة عقدها القطراني مع نظرائه من دول العالم ومسؤولي المنظمة، والتي شهدت مباحثات مكثفة في هذا الشأن، كذلك تتويجاً للجهود التي بذلها عدد من العناصر بالقطاع الزراعي الليبي وخارجه.

يُشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة كما تُعرف باسم “فاو”، هي منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع في العالم.

وتقوم “الفاو” بخدمة الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، وتعمل منظمة الأغذية والزراعة منتدى محايدا حيث تتقابل الأمم كلها على أساس الند للند لمفاوضة الاتفاقيات وسياسات المناقشة.

وتعتبر “الفاو” أيضا مصدرا للمعرفة والمعلومات الدقيقة وتقوم بمساعدة البلدان النامية والبلدان في مرحلة التطور على تطوير وتحسين ممارسات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، كافلة بذلك التغذية الجيدة والأمن الغذائي للجميع.