إعادة ضخ الوقود من خزانات مصفاة الزاوية

أعلنت اللجنة الأمنية المكلفة من رئاسة الأركان العامة ببسط الأمن في مدينة الزاوية، إعادة ضخ الوقود من مصفاة الزاوية إلى مستودعات طرابلس بعد إغلاقها في وقت سابق من قبل مسلحين على خلفية الأحداث التي تشهدها المدينة.

ودعت اللجنة في بيان، سكان الزاوية إلى التعاون مع اللجنة الأمنية المشكلة لحلحلة المشاكل في المدينة والمنطقة الغربية عامة.

وطالبت اللجنة المواطنين إلى ضبط النفس والالتزام بالقانون، معربة عن شكرها لجهاز حرس المنشآت النفطية والمشايخ والأعيان الذين كان لهم دور في إعادة فتح صمامات الوقود بالمصفاة.

كما أفاد مدير عمليات منطقة الزاوية بشركة البريقة لتسويق النفط محمد القمودي، بإعادة فتح جميع خطوط إمدادات الوقود والغاز بالمصفاة بعد تدخل وجهاء وأعيان المنطقة.

وفي ذات السياق، أفاد مصدر لـ«عين ليبيا» بفتح الطريق الساحلي الماية والطريق الساحلي الرابط بين المطرد وصرمان.