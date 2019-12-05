إعادة ضخ الوقود من مستودع الزاوية النفطي إلى مستودع طرابلس

أفادت شركة البريقة لتسويق النفط، الخميس، بإعادة الضخ لوقود البنزين من مستودع الزاوية النفطي إلى مستودع طرابلس بعد انتهاء أعمال الصيانة على الخط الرابط بين المستودعين من قِبل فني قسم الصيانة.

وأوضحت لجنة إدارة الشركة أن الفنيين قاموا بإجراء الاختبارات اللازمة علي خط الـ(16) بوصة الرابط بين مستودع الزاوية النفطي ومستودع طرابلس النفطي، للتأكد من أن عملية صيانته قد تمت على أكمل وجه من قِبل مختصي الشركة.

وأكدت شركة البريقة بأن الأمور التشغيلية للخط تسير بشكل اعتيادي وطبيعي، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات.