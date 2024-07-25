إعادة فتح المجال الجوي الأوروبي أمام الطائرات الليبية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية اختصار زمن الرحلة بين مدينة اسطنبول التركية والعاصمة طرابلس قرابة الساعة، بالإضافة إلى توفير ما لا يقل عن 3,100 كيلوجرام من الوقود.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن طائرتها نوع الإيرباص 330 تغادر مطار اسطنبول متوجهة إلى مطار معيتيقة عبر المسار الجوي الأوروبي من خلال المجال الجوي اليوناني والمالطي.

وأكدت الخطوط الجوية الليبية أنه بهذا يختصر زمن الرحلة قطاع (اسطنبول/طرابلس) قرابة الساعة كخطوة مبدئية، مع توفير ما يقل عن 3,100 كيلوجرام من الوقود، مما يزيد كفاءة التشغيل وتوفير الوقت للمسافرين على حد سواء.

واعتبرت الشركة أن هذه الخطوة بمثابة قفزة نوعية للشركة للتقليل من تكلفة التشغيل، موجهة الشكر إلى وزارة المواصلات ومصلحة الطيران المدني وإدارة النقل الجوي ودائرة الترحيل الجوي بالشركة على مجهوداتهم في إعادة فتح هذا المسار الجوي.

نتيجة للجهود المضنية والمساعي الحثيثة التي تبذلها الشركة، طائرة الخطوط الجوية الليبية نوع الإيرباص 330 تغادر مطار… تم النشر بواسطة ‏الخطوط الجوية الليبية Libyan Airlines‏ في الخميس، ٢٥ يوليو ٢٠٢٤