إعادة فتح بئر غازي بحقل بحر السلام

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن نجاح شركة “مليته” للنفط والغاز، اليوم السبت، في إعادة فتح البئر الغازي رقم CW04 الواقع على منصة صبراته البحرية (حقل بحر السلام)، وذلك بعد توقفه عن الإنتاج منذ 28 يناير 2021 بسبب مشاكل فنية، ووضعه على الإنتاج.

وأوضحت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الإنتاجية الإجمالية بلغت حوالي 37 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز، كما أن كمية المكثفات تقدر بحوالى 1000 برميل يومياً.

وتعد منصة صبراته البحرية واحدة من أكبر منصات الإنتاج في ليبيا، ويمثل هذا البئر جزءًا هامًا من عمليات الإنتاج على المنصة، وتأتي إعادة فتحه كجزء من جهود الشركة لزيادة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

يُشار إلى أن شركة “مليته” للنفط والغاز، أنشئت بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم (253) لسنة 2008م، الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2008، بالموافقة على أسس الإتفاق المُبرم بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إينى شمال أفريقيا بتاريخ 16 أكتوبر2007م، والذى ينص على دمج أصول ونشاط كلاً من شركة إيني للنفط وشركة مليته للغاز، ويبدأ تطبيقه في 1 يناير 2008م.

وتُدير الشركة عدداً من الحقول النفطية البرية المنتشرة بمختلف مناطق ليبيا، وحقول بحرية متمثلة في ثلاث منصات بحرية، وخزان عائم، كما تُدير الشركة أيضاً شبكة خطوط أنابيب برية مختلفة الأحجام ممتدة آلاف الكيلومترات، ويتم تصدير جزء من الغاز الطبيعي المعالج من مجمع مليته الصناعي عبر خط أنابيب بحري (بقطر32 بوصة وبطول 516 كم) يربط مجمع مليته الصناعي بالساحل الجنوبي لإيطاليا وتديره شركة ” الدفق الأخضر Green Stream ”، ويُعد خط التصدير البحري هذا كأول ربط بين ليبيا وأوروبا.

وتساهم شركة “مليته” للنفط والغاز في سد جزء كبير من احتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي الذي يغدي محطات توليد الكهرباء.