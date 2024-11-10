إعادة فتح جسر هامّ في الزاوية بعد استكمال جميع أعمال الصيانة

أعلنت إدارة جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات عن فتح جسر الـ27 بعد استكمال جميع أعمال الصيانة المقررة.

وأوضحت صفحة حكومتنا على فيسبوك أنه تم إعادة فتح جسر الـ 27 بعد انتهاء أعمال التطوير والصيانة، وأن طول الجسر يبلغ 64 متر.

وأضافت أن مسار النزول: باتجاه الغرب، من الحشان إلى الزاوية، بعرض 8 أمتار.

ومسار الصعود: باتجاه الجنوب من الساحلي إلى الحشان، بعرض 5 أمتار.

نوهت لوجود مرافق إضافية ممشى للمشاة باتجاه طرابلس، إضافة لوجود سلمين للمشاة.

ومن التجهيزات المحيطة، تعشيب جوانب الجسر، بئر ماء ومنظومة ري ثابتة

كما أن مواد البناء المستخدمة عبارة عن خرسانة إسمنتية وإسفلتية.

وختمت بالتنويه أنه تم إعطاء الإذن بفتح الجسر للمركبات.