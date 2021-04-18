إعادة فتح خدمات التأشيرات بسفارة البوسنة في طرابلس

أفادت السفارة الليبية بالبوسنة والهرسك، بإعادة فتح خدمات التأشيرات بسفارة البوسنة بالعاصمة طرابلس.

وقالت السفارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه أصبح بإمكان المواطنين الليبيين تقديم طلبات الحصول على التأشيرة اللازمة لزيارة البوسنة عن طريق سفارتها بمنطقة السياحية ابتداء من الاثنين 19 أبريل 2021.

وأشارت السفارة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد الاتفاق بين وزارة الخارجية البوسنية والقائم بالأعمال بالوكالة المعتصم بالله الضاوي، على تقديم كل التسهيلات لمواطني البلدين للمساهمة في دعم التعاون في مجال السياحة والتبادل التجاري والاستثمار وتطوير علاقات التعاون بين البلدين.

يسر السفارة الليبية بالبوسنة والهرسك أن تعلن عن إعادة فتح خدمات التأشيرات بسفارة البوسنة بالعاصمة الليبية طرابلس. فبفضل… تم النشر بواسطة ‏السفارة الليبية في البوسنة والهرسك – Libyan Embassy in BiH‏ في الأحد، ١٨ أبريل ٢٠٢١