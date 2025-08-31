إعادة فتح خط الوقود الغازي المغذّي لمحطة الزاوية

أعلنت اشركة العامة للكهرباء أنه وبمتابعة حثيثة وتنسيق مباشر مع الجهات ذات العلاقة، تم إعادة فتح خط الوقود الغازي و المغذّي لمحطة الزاوية، الأمر الذي سيساهم في استقرار الإمدادات الكهربائية بالمناطق المرتبطة بها.

وأوضحت الشركة في بيان، أن الفرق الفنية المتخصصة ستباشر أعمالها فوراً لإرجاع وحدات الإنتاج داخل المحطة بشكل تدريجي، تمهيداً لإدخالها على الشبكة العامة بما يضمن إعادة القدرة الإنتاجية للوضع الطبيعي.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء استمرارها في بذل أقصى الجهود الفنية من أجل ضمان استقرار الشبكة الكهربائية والحد من الانقطاعات، وأعربت عن تقديرها لتعاون كل الجهات لإعادة فتح الخط المغذي للمحطة.