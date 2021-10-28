أعلن آمر غرفة عمليات تأمين وحماية سرت الجفرة اللواء إبراهيم بيت المال، اليوم الخميس، إعادة فتح طريق أبوقرين – الجفرة وسط ليبيا، وذلك بعد إغلاقه لسنوات.

وأوضح لواء بيت المال في تصريحات تلفزيونية، أن عملية فتح الطريق تمت تحت إشراف الغرفة والتأمين سيكون عن طريق وزارة الداخلية.

وفي وقت لاحق، خاطب آمر الغرفة، وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بشأن تكليف قوة أمنية شرطية لتأمين طريق أبوقرين – الجفرة وذلك عقب افتتاحه.

ونوه لواء بيت المال، إلى أن فتح الطريق جاء بناء على ما تم الاتفاق عليه بعد الاجتماع مع أعيان وحكماء المجلس البلدي الجفرة، بخصوص فتح الطريق الرابط بين منطقة أبوقرين ومنطقة الجفرة، حيث كان الاجتماع بحضور أعيان وقادة عسكريين وأعضاء المجلس البلدي مصراتة.

ولفت إلى أن فتح الطريق تقرر نظراً لما تعانيه المنطقة من صعوبات في التنقل، ولرفع المعاناة على مواطني منطقة الجفرة.

كما نوه آمر غرفة عمليات تأمين وحماية سرت الجفرة، إلى أن الأمر يحتاج إلى تأمين قوة أمنية شرطية، مطالباً بتكليف قوة لتأمين الطريق وحماية المواطنين من أي خروقات أمنية.