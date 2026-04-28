إعادة فتح «طريق المطار» في طرابلس

أعلن مكتب شؤون المرور التابع لمديرية أمن طرابلس، عبر قسم مرور أبوسليم، انتهاء أعمال رصف طريق المطار في الاتجاه المؤدي إلى وسط المدينة، مع إعادة فتح الطريق بالكامل أمام حركة السير وعودة الانسيابية إلى وضعها الطبيعي.

وأوضح المكتب أن الأعمال شملت المسار الممتد من كوبري الفروسية إلى فتحة شارع الخلاطات، ضمن خطة تهدف إلى تحسين البنية التحتية للطرق وتسهيل حركة التنقل داخل العاصمة.

وأشاد مكتب شؤون المرور بالجهود التي بذلتها الشركة المنفذة، مشيرًا إلى إنجاز المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد مع الالتزام بالمعايير الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة.

كما نوه المكتب بتعاون السائقين خلال فترة التنفيذ، حيث أظهروا مستوى عاليًا من الوعي المروري، ما ساعد في إنجاح الأعمال دون تسجيل اختناقات تُذكر في المنطقة.

ودعا المكتب جميع السائقين إلى الاستمرار في الالتزام بتعليمات رجال المرور والتقيد بالإشارات المرورية، بما يضمن الحفاظ على السلامة العامة واستمرار انسيابية الحركة داخل المدينة.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المختصة في طرابلس لتطوير شبكة الطرق وتحسين جودة الخدمات المرورية، بما يسهم في تقليل الازدحام ورفع مستوى السلامة على الطرق الرئيسية.