إعادة فتح طريق يمني رئيسي.. خطوة نحو تخفيف المعاناة الإنسانية

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، أمس السبت، إعادة فتح طريق عقبة ثرة الرابط بين محافظتي البيضاء وأبين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تهدف إلى التخفيف من معاناة المدنيين في ظل الصراع المستمر منذ ما يقرب من عقد في اليمن.

وقال مصدر خاص لوكالة “سبوتنيك” إن الطريق الحيوي، الذي أغلق إثر مواجهات عنيفة بين قوات “أنصار الله” والقوات الحكومية على مواقع في مديرية مُكيراس شرقي محافظة البيضاء، عاد للعمل بعد جهود وساطة محلية قادها وجهاء وشخصيات اجتماعية بارزة لدى كلا الطرفين، الجماعة والمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن.

وأوضح المصدر أن لجنة عسكرية تابعة لـ”أنصار الله” شرعت في إزالة المتاريس التي كانت تغلق الطريق، بالإضافة إلى إصلاح أجزاء منه تعرضت للنسف سابقًا لمنع المرور.

وفي المقابل، تقوم لجنة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بتأمين الجانب الخاص بها من الطريق، عبر نشر نقاط تمركز أمنية وعسكرية لضمان سلامة المسافرين وتأمين حركة المرور.

ويأتي هذا التطور بعد نحو شهر من اتفاق مماثل بين الطرفين عبر وسطاء محليين لإعادة فتح الطريق الرئيسي في محافظة الضالع، الذي يربط العاصمة المؤقتة عدن بالعاصمة صنعاء.

وتشهد اليمن تهدئة هشة منذ أكتوبر 2022، بعد فشل الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله” في تمديد أو توسيع هدنة الأمم المتحدة التي استمرت 6 أشهر. وتسيطر “أنصار الله” منذ سبتمبر 2014 على معظم محافظات وسط وشمال اليمن، بينها صنعاء، فيما يقود تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية منذ مارس 2015 لدعم الحكومة الشرعية لاستعادة السيطرة على تلك المناطق.

وتسببت الحرب الدائرة في اليمن، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، بمصرع نحو 377 ألف شخص حتى أواخر 2021، وألحقت خسائر اقتصادية تراكمية بلغت 126 مليار دولار، وسط حاجة 80% من السكان إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

ويعكس فتح الطريق مؤشراً على إمكانية تحقيق مزيد من التهدئة والتعاون بين الأطراف المتنازعة، وتخفيف معاناة السكان المدنيين في مناطق النزاع.