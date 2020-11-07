إعادة فتح معبر رأس إجدير أمام العالقين بتونس

أفادت مصادر إعلامية، اليوم السبت، بإعادة فتح معبر رأس إجدير الحدودي أمام المواطنين الليبيين العالقين في تونس فقط.

ونقلت منصة “فواصل” الإخبارية عن مصادر قولها، إن افتتاح معبر رأس جدير أمام الليبيين العالقين في تونس جاء بأمر من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وأشارت المصادر إلى أنه يشترط على الليبيين المغادرين لتونس تقديم شهادة خلو من كورونا لا تتجاوز 72 ساعة.

ولفتت إلى أن الحركة التجارية ما زالت متوقفة بين البلدين إلى أجل غير مسمى، وحتى صدور قرار من الجهات العليا المختصة.

وسيكون الطريق مفتوحة أمام دخول الليبيين من تونس فقط، لكنها ما زالت مغلقة أمام المقيمين التونسيين في ليبيا.

وأفادت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، الشهر الماضي، بوجود اتفاق مبدئي بين اللجنة الليبية التونسية المشتركة، على إعادة فتح الحدود بين البلدين مع استئناف الرحلات الجوية بين الدولتين الشقيقتين.

وعقد الوفد الليبي برئاسة وكيل الشؤون الفنية بوزارة الخارجية محمود التليسي وعضوية كل من مدير الإدارة العربية ومدير إدارة التعاون الدولي ومدير الشؤون القنصلية بالوزارة، في مقر وزارة الخارجية التونسية، اجتماعا ثنائيا مع نظيره التونسي.

وناقش الاجتماع المسائل العاجلة والملحة على رأسها موضوع فتح المعابر وتسهيل مهمة انتقال المواطنين بين البلدين.

وتم الاتفاق مبدئيًا على صياغة بروتوكول صحي موحد بين البلدين بشكل عاجل يعقبه فتح المجال الجوي بين البلدين، على أن يتم في وقت لاحق فتح المعابر البرية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع البينية التي تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية مثل سرعة عقد اجتماع اللجنة المشتركة الليبية التونسية.

وإلى جانب لقائه بكاتب عام وزارة الخارجية التونسية، التقى وكيل الشؤون الفنية بالوزارة بوزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، وتم خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة التعجيل بحل كافة القضايا التي تعد من أولويات العمل الملحة بين البلدين الشقيقين.