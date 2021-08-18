إعادة فتح معبر رأس إجدير غداً الخميس

أكد الدكتور مختار المنصوري مدير إدارة الصحة الدولية ببوابة عبور رأس إجدير من وإلى تونس، أن الإجراءات اللازمة اتُخِذت بشأن فتح المعبر غدا الخميس، أمام حركة عبور المسافرين بين البلدين.

وقال المنصوري في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إنه من الضروري أن يكون المقدمون على عبور هذه البوابة مصحوبين بشهادة تحليل طبية لفيروس كورونا المستجد صادرة قبل 48 ساعة، وأن تكون نتيجة هذا التحليل “سالبة” أي غير حاملين لفيروس كورونا، وصالحة لرحلة واحدة.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تعليماته لوزيري الداخلية والمواصلات، بفتح المنافذ البرية وإعادة حركة الملاحة الجوية مع تونس اعتباراً من يوم غدٍ الخميس.