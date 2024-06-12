إعادة فتح منفذ رأس إجدير الحدودي جزئياً غداً الخميس

أعلن وزير الداخلية المُكلف عماد الطرابلسي، عقب اجتماعه مع نظيره التونسي خالد النويري في العاصمة طرابلس، الاتفاق أمنيا بين ليبيا وتونس على فتح معبر رأس جدير الحدودي غدا الخميس جزئيا أمام الحالات الإنسانية والمستعجلة والطارئة والدبلوماسية قبل افتتاحه أمام حركة العبور رسميا في الــ20 من الشهر الجاري.

هذا واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء بديوان مجلس الوزراء، وزير الداخلية التونسي خالد النويري والوفد المرافق له، بحضور وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

وناقش اللقاء آلية فتح معبر رأس جدير الحدودي وتسهيل حركة التجارة بين البلدين، وإنهاء ملف تشابه الأسماء بالمعبر، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس .

ووقع وزيرا الداخلية الليبي والتونسي، خلال اللقاء، محضر اتفاق أمني، بإشراف رئيس الوزراء.

ويتضمن المحضر الموقع بين الجانبين، فتح البوابات الأربعة المشتركة بالمعبر لدخول المواطنين من البلدين وحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين، إضافة إلى الالتزام بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المنفذ، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة.

الطرابلسي يتفق مع نظيره التونسي على فتح معبر رأس جدير غدا الخميس وزير الداخلية المُكلف عماد الطرابلسي، يؤكد عقب اجتماعه مع نظيره التونسي خالد النويري، الاتفاق أمنيا بين #ليبيا 🇱🇾 و #تونس 🇹🇳 على فتح معبر رأس جدير الحدودي غدا الخميس أمام الحالات الإنسانية والخاصة قبل افتتاحه أمام حركة العبور رسميا في الــ 20 من الشهر الجاري. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الأربعاء، ١٢ يونيو ٢٠٢٤