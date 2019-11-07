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إعادة فتح منفذ رأس إجدير الحدودي مع تونس

عين ليبيا | آخر تحديث: 7 نوفمبر 2019 - 18:49
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الحركة بالمنفذ تسير بشكل طبيعي بناء على الاتفاق مع الجانب التونسي. [داخلية الوفاق]
قامت اللجنة المُكلفة من قِبل وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، والمتكونة من مدير إدارة المنافذ العميد سالم السائح، ومدير مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد جمعة غريبة، وبحضور عميد وأعضاء من المجلس البلدي زوارة الكبرى صباح الخميس، بزيارة تفقدية لمعبر رأس إجدير الحدودي.

وأفاد المكتب الإعلامي ببلدية زوارة، بأنه عُقد خلال هده الزيارة اجتماعاً مع الجانب التونسي لمتابعة آلية تنفيذ بنود الاتفاق المُبرم مع الجانب التونسي بناء على الاجتماع المشترك بين الجانبين الذي عُقد يوم الثلاثاء 29 أكتوبر الماضي، بشأن الأسباب والمشاكل التي أدت إلى إغلاق المعبر من الجانب الليبى.

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هذا وقد تم إعادة فتح المعبر واستئناف العمل به وتنفيذ بنود الإتفاق من الجانبين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمسافرين عبر المنفذ.

من جانبها نوهت وزارة الداخلية بأنه تم الخميس، إعادة فتح منفذ رأس إجدير الحدودي مع الجانب التونسي أمام المسافرين.

وأشارت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى أن الحركة بالمنفذ تسير بشكل طبيعي، بناء على الاتفاق مع الجانب التونسي من قِبل لجنة التعاون الأمني مع تونس، وإعطاء الأذن مِن قبل وزير الداخلية المفوض لإعادة فتح المنفذ.

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