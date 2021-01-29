إعادة فتح مينائي السدرة ورأس لانوف النفطيين واستئناف التصدير

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، بإعادة فتح ميناءي السدرة ورأس لانوف النفطيين، وذلك بعد إغلاقهما في وقت سابق، من قِبل جهاز الحرس المنشآت النفطية فرع الهلال النفطي الذين طالبوا بصرف مرتباتهم ومستحقاتهم المتأخرة.

وأعطى عناصر حرس المنشآت بميناءي السدرة وراس لانوف، مهلة 10 أيام لصرف مرتباتهم وإلا سيتم إغلاق الموانئ مجددا.

ودخلت ناقلة نفط لشحن 600 ألف برميل من الخام من ميناء السدرة، في حين تنتظر أخرى الدخول لميناء رأس لانوف لشحن 600 ألف برميل.

وأعلن جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الهلال النفطي وفرع طبرق، في بيانين منفصلين من ميناء الحريقة والهلال النفط يإيقاف تصدير النفط ودخولهم في اعتصام سلمي حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.

وبرر حرس المنشآت إيقافه عمل ميناء الحريقة والهلال النفطي، بسبب عدم صرف رواتبهم الشهرية المتأخرة وعدم توفير التأمين الصحي والعلاوة الحقلية والتموين والإقامة اللائقة لهم، مطالبا بتلبيتها في أقرب وقت.

شاهد| منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الهلال النفطي يعلنون وقف تصدير النفط إلى حين صرف مستحقاتهم المتأخرة وتحقيق مطالبهم. pic.twitter.com/BInk6lMd2I — عين ليبيا (@EanLibya) January 24, 2021

وفي وقت لاحق، طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، بسرعة صرف مرتبات أفراد جهاز حرس المنشآت النفطية بموقع ميناء الحريقة النفطي.

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يُطالب وزير الدفاع بحكومة الوفاق، بسرعة صرف مرتبات أفراد جهاز حرس المنشآت النفطية بموقع ميناء الحريقة النفطي. pic.twitter.com/piyzv2ijil — عين ليبيا (@EanLibya) January 24, 2021