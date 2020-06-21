اعتقال ليبي مشتبه به في عملية طعن في بريطانيا

قتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة، مساء أمس، إثر تعرضهم للطعن بسكين في متنزه عام في مدينة ريدينغ، الواقعة 60 كلم غرب العاصمة البريطانية لندن، ولم تتعامل الشرطة مع الحادث بأنه هجوم إرهابي.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام عالمية، فإن المشتبه بهِ في الحادثة ليبي الجنسية، ولم تذكر الشرطة مزيدا من التفاصيل حول المشتبه.

وفي قت سابق أفادت وسائل إعلام بريطانية، “أن الشرطة تشتبه في وجود دافع إرهابي وأن الرجل الذي اعتقل ليبي الجنسية. وأكدت الشرطة ذلك وكشفت عن هوية المشتبه به.”

وقالت الشرطة المحلية في بيان لها “أصيب عدد من الأشخاص بجروح ونقلوا إلى المستشفى للعلاج”. وأضافت أن وحداتها هرعت مع فرق الإسعاف إلى متنزه “فوربوري غاردنز” إثر تلقيها بلاغاً عن تعرض عدد من الأشخاص للطعن.

وإذ أكدت الشرطة أنها اعتقلت رجلاً في مكان الحادث، دعت سكان المدينة إلى عدم الاقتراب من المكان، مشيرة إلى أنها فرضت طوقاً أمنياً حوله.

ومن جهتها نقلت وسائل إعلام بريطانية عن شهود عيان أن مروحيتين مخصصتين للإسعاف الجوي هبطتا في المنتزه الواقع في وسط المدينة البالغ عدد سكانها حوالى 220 ألف نسمة.