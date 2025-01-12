«إعدادات خطيرة» في أجهزة «آيفون».. كيف يتم إيقافها؟

ذكرت صحيفة “ديلي ميل”، أن خبراء أمن المعلومات، حذروا مستخدمي “آيفون” من، وجود إعدادات خفية قد تسمح للتطبيقات والمواقع التابعة لجهات خارجية بالوصول إلى بياناتهم الشخصية”.

ووفق الصحيفة، “هذه الإعدادات تتيح مشاركة بيانات المستخدمين، ما يساعد الجهات الخارجية على استهداف الإعلانات وقياس تفاعل المستخدمين معها”.

وقدم خبير أمن المعلومات كيب هاليت، ومؤلف كتاب The Ultimate Privacy Playbook، “شرحا تفصيليا لكيفية إيقاف تشغيل هذه الإعدادات لحماية خصوصية البيانات”.

وقال: إن “الخطوة الأولى هي فتح “الإعدادات” على “آيفون” ثم التمرير لأسفل والنقر على “سفاري” (Safari). وبعد ذلك، يجب التمرير إلى أسفل الشاشة والوصول إلى خيار “متقدم” (Advanced)، حيث سيظهر زر تبديل “إيقاف\تشغيل” بجانب “قياس الإعلانات مع الحفاظ على الخصوصية” (Privacy Preserving Ad Measurement).

وأصاف هاليت: “عند تفعيل هذا الإعداد، يرسل “سفاري” معلومات حول الإعلانات التي يشاهدها المستخدم ويضغط عليها إلى المواقع، دون ربط هذه المعلومات بهويته بشكل مباشر. وعلى الرغم من أن “آبل” تؤكد أن هذه التقارير “لا تحتوي على أي بيانات شخصية” وأنها “تحافظ على الخصوصية”، ينصح هاليت بإيقاف تشغيل هذا الإعداد لتجنب مشاركة أي معلومات إضافية مع الأطراف الخارجية، وبعد ذلك، يجب العودة إلى القائمة الرئيسية للإعدادات، ثم النقر على “الخصوصية والأمان” (Privacy & Security)، واختيار “التتبع” (Tracking)”.

ووفقا لشركة “آبل”، “فإن التتبع يحدث عندما يتم جمع معلومات من تطبيق أو موقع ويب يعرف هوية المستخدم أو جهازه (مثل معلومات الجهاز أو سلوكيات التصفح) ويتم ربط هذه المعلومات مع بيانات مشابهة يتم جمعها من تطبيقات أو مواقع أخرى تابعة لأطراف ثالثة، بهدف استخدام هذه البيانات لأغراض الإعلانات المستهدفة أو قياس فعالية الإعلانات”.

وبحسب الشركة، “في أعلى الشاشة، سيظهر زر تبديل بجانب “السماح للتطبيقات بطلب تتبعك”. ويؤكد هاليت أن المستخدمين يجب أن “يحرصوا دائما على إيقاف تشغيل هذا الخيار”، وللتأكد من أن التطبيقات لا تتعقب المستخدم، يمكن التمرير لأسفل لرؤية قائمة بجميع التطبيقات وحالة التتبع الخاصة بها، مع التأكد من أن جميع أزرار التبديل في وضع “إيقاف”.

وحذر هاليت، أيضا “من مخاطر دمج الذكاء الاصطناعي الجديد من “آبل” مع النظام”، مشيرا إلى أن “الذكاء الاصطناعي، الذي أُطلق في أكتوبر الماضي، يمكنه سحب المعلومات من التطبيقات وتنفيذ الإجراءات داخلها، ما يعني أنه قد يكون لديه إمكانية الوصول إلى بعض البيانات الشخصية”.

وأوضح أن “هناك خيارا مخفيا في الإعدادات يمكن من خلاله إيقاف التشغيل تحت تبويب Apple Intelligence & Siri، وغالبا ما يكون خيار “تعلم من هذا التطبيق” (Learn from this App) مفعلا تلقائيا، ونصح بإيقاف تشغيله، بالإضافة إلى خيارات “اقتراح التطبيقات” (Suggest App) و”اقتراح الإشعارات” (Suggest Notifications)، كما نصح خبراء آخرون بإيقاف هذه الإعدادات في تطبيقات الصحة واللياقة البدنية لمنع الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى البيانات الصحية”.