أكد مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني محمد إسماعيل إتمام إعداد الصكوك الخاصة بعلاوة الحصة للمعلمين وإنجاز ثلاث دفعات منها، مضيفاً بأنه تم إصدار تفويضات الميزانية التشغيلية للمدارس ضمن مخصصات الباب الثاني للمراقبات التعليمية بالبلديات.

جاء ذلك خلال لقاء عقده إسماعيل الأربعاء، مع وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام عادل جمعة، بمقر وزارة المالية، وبحضور مدير إدارة الخزانة بالوزارة.

وفيما يخص علاوة الحصة للمتعاونين من المعلمين أوضح وكيل وزارة التعليم عادل جمعة أنه سيتم إعداد مناقلة من الباب الأول إلى الباب الثاني وإحالتها لمراقبات الخدمات المالية بالبلديات والتي سيتم من خلالها صرف علاوة الحصة لهم.

وأضاف جمعة أن الدفعة الرابعة من علاوة الحصة ستحال للمراقبات التعليمية بالبلديات من قبل إدارة الميزانية بوزارة المالية خلال هذا الأسبوع، وفق قوله.