إعداد «برامج تدريبية» بهدف تعزيز قدرات العاملين في وزارة التربية

أعلن المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، “عن إعداد برامج تدريبية متخصصة بهدف تعزيز قدرات جميع العاملين بوزارة التربية”.

وقال المركز في بيان له: “حرصًا من المركز العام للتدريب على تطوير مهارات المعلمين وتعزيز جودة العملية التعليمية، نعمل على إعداد برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجاتكم المهنية، وفقًا للخطة المعتمدة من المركز العام، بهدف تعزيز قدرات جميع العاملين بوزارة التربية والتعليم”.

وأضاف: “نرجو المشاركة في هذا الاستبيان، إذ يسهم في تحديد المجالات التدريبية الأكثر أهمية لكم، مما يعزز تطوير قدراتكم ودوركم في بناء أجيال المستقبل”.

وللمشاركة في الاستبيان من هنا.