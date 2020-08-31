إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021

عقد وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري، اجتماعاً اليوم الاثنين، مع اللجنة المالية الدائمة.

ويأتي الاجتماع في إطار استعدادات وزارة المالية لإعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021، وفقاً للمواعيد المحددة قانوناً.

وناقش الاجتماع الخطة العامة لإعداد الموازنة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما تم الاطلاع على استعداد الغرف التي أنشئت بمختلف ربوع ليبيا وجودة الاتصال والتواصل حيث أن هذه السنة سيتم برنامج المناقشة من خلال غرف التواصل الإلكتروني تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة جائحة فيروس كورونا.

وأكدت اللجنة المالية على تمام جاهزيتها لمباشرة مناقشة القطاعات والوحدات الإدارية الممولة من الموازنة العامة تمهيداً لإعداد الموازنة خلال الأجل المحدد قانوناً.