إعدام عناصر للتجسس.. كيهان الإيرانية: تجدد المواجهة مع إسرائيل وأمريكا «محتمل للغاية»

أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر السبت، أن السلطات نفذت حكم الإعدام بحق ستة عناصر ينتمون إلى شبكة إرهابية انفصالية متعاونة مع إسرائيل، بعد إدانتهم بالتخطيط وتنفيذ سلسلة من العمليات الدامية في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

وذكر مركز الإعلام القضائي الإيراني أن التنفيذ جاء بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية ومصادقة المحكمة العليا، مشيراً إلى أن “المدانين نفذوا خلال السنوات الماضية سلسلة هجمات مسلحة وتفجيرات استهدفت أمن المحافظة”.

وأوضح البيان أن المتهمين تورطوا في اغتيال أربعة من رجال الأمن وتخطيط وتنفيذ أعمال تخريبية تضمنت زرع عبوات ناسفة، وتفجير محطة غاز، وتنفيذ هجمات على بنوك ومراكز عسكرية ومساجد، وفق وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.

وأشارت السلطات إلى أن المتهمين كانوا على تواصل مباشر مع إسرائيل وتلقوا دعمًا من جهات أجنبية معادية، مؤكدة أن أنشطتهم شكلت “تهديدًا متكررًا لأمن واستقرار محافظة خوزستان خلال الأعوام الماضية”.

صحيفة “كيهان” الإيرانية: مواجهة محتملة بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى

قالت صحيفة “كيهان” الإيرانية، في عددها الصادر اليوم السبت، إن تجدد المواجهة بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، “محتمل للغاية”.

وأوضحت الصحيفة أن التطورات التي أعقبت حرب الاثني عشر يوماً وفهم “عقيدة بن غوريون” تشير إلى ضرورة اعتبار هذه المواجهة واردة، مشيرةً إلى تصريحات أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وزعيم حزب “يسرائيل بيتنا”، التي أكد فيها أن إيران تعزز قدراتها الدفاعية والعسكرية يومياً، وأن استئناف الأنشطة في المواقع النووية قد يمثل مفاجأة لإسرائيل.

وأكدت “كيهان” أن الأسباب التي تجعل المواجهة محتملة تشمل “الصفعة القوية التي تلقتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني خلال حرب الاثني عشر يوماً”، بالإضافة إلى محاولات إسرائيل استغلال الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية داخل إيران لزعزعة الاستقرار الداخلي، مثل التلاعب بأسعار الدولار والذهب.

واعتبرت الصحيفة أن الوضع الاقتصادي المضطرب في إيران يُعد استمراراً لحرب الاثني عشر يوماً، وأن استخدام أدوات العقوبات والتحفيز ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يعكس محاولات العدو لكسر وحدة الشعب الإيراني.

وختمت “كيهان” بالقول إن العالم على أعتاب “نقطة تحول تاريخية”، وأن أي مواجهة محتملة بين الجبهة الإيرانية والجبهة الأمريكية والإسرائيلية قد يكون لها تداعيات كبيرة على المنطقة والعالم بأسره.