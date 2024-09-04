إعدام 30 مسؤول في كوريا الشمالية!

ذكرت قناة “تشوسون” الكورية الجنوبية، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أصدر أوامر “بإعدام ما يصل إلى 30 مسؤولاً في بلاده، بسبب فشلهم في مواجهة الفيضانات والانهيارات الأرضية الهائلة“.

وأوضحت القناة، “أن “كيم” أمر بإعدام ما بين 20 إلى 30 من المسؤولين في كوريا الشمالية، ممن اتُهموا بالفساد والتقصير في أداء واجبهم”، مضيفة: “أحكام الإعدام نُفذت في أواخر الشهر الماضي”.

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، ذكرت سابقا، “أن “كيم” أمر السلطات “بمعاقبة المسؤولين بشدة”، بعد أن ضربت افيضانات هائلة مقاطعة تشاجانج في يوليو، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص وتشريد نحو 15 ألف آخرين”.

وكان الزعيم الكوري الشمالي، زار المناطق المتضررة، حيث التقى ببعض السكان، موضحا أن إعادة بناء الأحياء التي غمرتها الفيضانات سيستمر لأشهر.