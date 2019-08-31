إعصار «دوريان» يقترب من سواحل فلوريدا وتوقعات بوصول قوته إلى الدرجة الرابعة

كشف مركز رصد الأعاصير الوطني الأمريكي أن الإعصار دوريان ازداد قوة، وأصبح من الدرجة الثالثة حسب مقياس سافير – سيمبسون.

حيث أشار المركز أمس الجمعة، إلى أن الإعصار على بعد 715 كلم شرقي جزر البهاما، وبلغت السرعة القصوى للرياح 185 كلم في الساعة.

كما أضاف المركز أن الإعصار قد يكون خطيراً للغاية عندما يقترب من جزر البهاما وشبه جزيرة فلوريدا بداية الأسبوع المقبل.

هذا وأشارت التوقعات السابقة إلى أن الإعصار “دوريان” قد يزداد قوة حتى يصل إلى الدرجة الرابعة.

من جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا الأمريكية وألغى زيارته لبولندا من أجل متابعة التطورات الخاصة بالإعصار.