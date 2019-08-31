الرئيسية | عربي ودولي

إعصار «دوريان» يقترب من سواحل فلوريدا وتوقعات بوصول قوته إلى الدرجة الرابعة

عين ليبيا | آخر تحديث: 31 أغسطس 2019 - 15:03
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

أشارت التوقعات السابقة إلى أن الإعصار “دوريان” قد يزداد قوة حتى يصل إلى الدرجة الرابعة. [إنترنت]
كشف مركز رصد الأعاصير الوطني الأمريكي أن الإعصار دوريان ازداد قوة، وأصبح من الدرجة الثالثة حسب مقياس سافير – سيمبسون.

حيث أشار المركز أمس الجمعة، إلى أن الإعصار على بعد 715 كلم شرقي جزر البهاما، وبلغت السرعة القصوى للرياح 185 كلم في الساعة.

كما أضاف المركز أن الإعصار قد يكون خطيراً للغاية عندما يقترب من جزر البهاما وشبه جزيرة فلوريدا بداية الأسبوع المقبل.

أخبار ذات صلة
وزير يمني يتهم الإمارات بمحاولة تقسيم بلاده إلى مناطق

هذا وأشارت التوقعات السابقة إلى أن الإعصار “دوريان” قد يزداد قوة حتى يصل إلى الدرجة الرابعة.

من جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا الأمريكية وألغى زيارته لبولندا من أجل متابعة التطورات الخاصة بالإعصار.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن