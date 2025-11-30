159 قتيلاً ومئات المفقودين.. إعصار «ديتوا» يضرب سريلانكا ويغمر العاصمة بالمياه

تواصل السلطات السريلانكية جهودها لمواجهة ارتفاع منسوب مياه الفيضانات في العاصمة كولومبو اليوم الأحد، بعد أن تسبب إعصار “ديتوا” في دمار واسع وخلف 159 قتيلًا على الأقل و203 مفقودين في جميع أنحاء البلاد، وفق مركز إدارة الكوارث.

وأوضح المركز أن الجزء الشمالي من كولومبو يشهد فيضانات كبيرة، مع استمرار ارتفاع منسوب نهر كيلاني، بينما غمرت الأمطار الغزيرة مناطق واسعة من العاصمة وضواحيها، على الرغم من ابتعاد الإعصار عن البلاد يوم السبت.

أعلن الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي حالة الطوارئ السبت للتعامل مع آثار الإعصار، ودعا المجتمع الدولي لتقديم مساعدات عاجلة.

وكانت الهند أول المستجيبين، حيث أرسلت إمدادات إغاثية ومروحيتين مع طاقم لإنقاذ المتضررين، فيما تعهدت اليابان بإرسال فريق لتقييم الاحتياجات الفورية وتقديم دعم إضافي.

وأدى الطقس المتطرف إلى تدمير أكثر من 20 ألف منزل وإيواء 122 ألف شخص في ملاجئ مؤقتة، فيما يحتاج نحو 833 ألف شخص إلى مساعدات حكومية بعد نزوحهم نتيجة الفيضانات. ونشر الجيش والبحرية والقوات الجوية إلى جانب عمال مدنيين ومتطوعين للمساهمة في جهود الإغاثة.

وما زالت نحو ثلث البلاد بلا كهرباء أو مياه صالحة للشرب، مع تعطّل خطوط الكهرباء ومرافق تحلية المياه واتصالات الإنترنت، في وقت يُعد فيه إعصار “ديتوا” الكارثة الطبيعية الأكثر دموية في سريلانكا منذ عام 2017.