إعصار «سيتا» يتسبب بإعلان الطوارئ في لويزيانا ويُجلي عشرات الآلاف

صرح حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية جون بيل إدواردز، الاثنين الماض، إنه تم فرض حالة الطوارئ في الولاية، بسبب اقتراب إعصار “سيتا”.

وأضاف الحاكم: “أعلنت حالة الطوارئ اليوم، تحسبا لاقتراب إعصار سيتا. لقد حان الوقت لسكان لويزيانا للاستعداد”. وشدد حاكم الولاية، على أن الوقت شارف على النفاد.

ووفقا لتوقعات خبراء الأرصاد، فإن “سيتا” سيضرب الساحل الجنوبي لخليج المكسيك مساء اليوم الأربعاء.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن المركز الوطني الأمريكي لرصد الأعاصير، بأن سرعة الرياح داخل الإعصار تبلغ 36.1 م / ث، وهو ما يتوافق مع الفئة الأولى على مقياس سافير سيمبسون. يتحرك الإعصار باتجاه الشمال الغربي بسرعة 5.2 م / ث وقد يزداد قوة لاحقا.

من جانبها، أمرت سلطات كاليفورنيا أكثر من 100 ألف شخص بمغادرة منازلهم بسبب حريقين ينتشران بسرعة.

في وقت سابق، أعلنت كريستينا شيه رئيسة بلدية مدينة إيرفين، عن إجلاء ما لا يقل عن 60 ألف شخص.

وكانت إدارة الإطفاء بكاليفورنيا، قد أفادت باندلاع حريقين طبيعيين شديدين في مقاطعة أورانج يوم الاثنين الماض . الأول يغطي مساحة 29.1 كلم مربع، والثاني – 4.5 كلم مربع. ويكافح نحو 700 رجل إطفاء، هذين الحريقين.