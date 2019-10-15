إعصار «هاغيبيس» في اليابان يُخلف عشرات القتلى ومئات المصابين!

أكدت وسائل الإعلام اليابانية صباح اليوم الثلاثاء بأن حصيلة قتلى الإعصار هاغيبيس الذي ضرب اليابان السبت والأحد الماضيين، ارتفعت إلى 66 شخصاً.

ولا يزال 15 شخصاً في عداد المفقودين، إضافة 212 مصاباً، فيما كانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 61 شخصاً وفقدان 13.

هذا وتسبب الإعصار بفيضانات ورياح شديدة وانزلاقات للتربة في عدد من محافظات وسط البلاد، وحرمان أكثر من 133 ألف منزل من الكهرباء، و34 ألف منزل من المياه.

في سياق متصل يُشارك في عمليات البحث والإنقاذ 110 آلاف من رجال الجيش والشرطة والإطفاء والسلامة البحرية.