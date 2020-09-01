إعطاء دفعة جديدة للاستثمارات الإيطالية.. محور مهمة «دي مايو» في ليبيا

أفادت وزارة الخارجية الإيطالية، بأن “إعطاء دفعة جديدة للاستثمارات الإيطالية هو محور مهمة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو في ليبيا”، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت الخارجية وصول الوزير دي مايو إلى العاصمة طرابلس، حيث يلتقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السرّاج، ووزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وذكرت الوزارة أن الوزير سينتقل بعد ذلك إلى طبرق للقاء رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو قوله، إن بلاده تدعم الإعلان المشترك بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السرّاج ورئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح.

وخلال لقائه السرّاج في طرابلس اليوم الثلاثاء، أضاف الوزير دي مايو أن “إيطاليا ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صالح لتعزيز وقف إطلاق النار ونحن نؤيده”، متحدثا عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 21 آب/أغسطس الماضي.

وأكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “نؤمن كما قلنا دائما، أن كل تدخل خارجي بالشأن الليبي يجب أن يتوقف”.

وأشار دي مايو الى أن “ليبيا لاعب مهم بالنسبة لنا، ومحور حاسم لبناء نموذج جديد للتنمية في منطقة المتوسط.. عن طريق ازدهار التبادل التجاري ومنح فرص النمو لجميع البلدان في المنطقة”.

من جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السرّاج، أن الشركات الإيطالية مرحب بها في بلاده.

وأضاف يقول: “سننشئ لجنة للقضايا الاقتصادية بين إيطاليا وليبيا، وفي أقرب وقت ممكن، نريد من الشركات الإيطالية أن تأتي إلينا لدعم التقدم والتنمية في ليبيا”.