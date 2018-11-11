إعفاء الليبيين دون الـ12 عاما وفوق الـ65 من تأشيرة الدخول المسبقة إلى تركيا

أعفى قرار صادر من رئاسة الجمهورية التركية، مواطني دولة ليبيا، الذين هم دون الـ 12 عاما وفوق الـ 65 عاما، من تأشيرة الدخول المسبقة إلى تركيا.

ونقلت وكالة الأناضول الأحد عن القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية، وحمل توقيع رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يعفى المواطنون الليبيون الذين هم دون الـ 12 عاما وفوق الـ 65 عاما من حملة جوازات السفر العادية، من تأشيرة الدخول المسبقة.

كما أشار القرار إلى إمكانية الفئة المذكورة من المواطنين الليبيين، دخول تركيا بدون تأشيرة مسبقة والإقامة فيها لأغراض سياحية مدة أقصاها 90 يوما في كل 180 يوما.