إعفاء مذيعة قناة «ليبيا الفضائية» من منصبها بسبب انتقادها للغرفة التجارية بنغازي

قدم أعضاء الغرفة شكوى للمدير التنفيذي للقناة. [سوشيال ميديا]

قامت قناة “ليبيا الفضائية” بإنهاء عمل مقدمة الأخبار بالقناة فاطمة المريمي، بسبب مداخلة لها خلال برنامج في القناة.

وتم إعفاء المريمي بعد مداخلة هاتفية لها، خلال برنامج “عن المسؤولية الاجتماعية”، حيث طرحت أسئلة مباشرة لضيوف البرنامج من أعضاء الغرفة التجارية بنغازي غير المنتخبين.

وبعد انزعاج الضيوف من الأسئلة التي طرحتها المذيعة، اتصل أعضاء الغرفة التجارية بمدير ومسؤولي القناة وطالبوا بإنهاء عمل المذيعة فاطمة المريمي، حيث قدم أعضاء الغرفة شكوى للمدير التنفيذي للقناة سراج الحاسي ليتم إعفاءها من وظيفتها.

من جانبها علقت المريمي على الموضوع في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على فيسبوك.

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