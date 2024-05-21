 إعفاء 14 لجنة إشراف على الامتحانات وإلغاء امتحانات 27 طالبا!

أعلن رئيس اللجنة العُليا للإشراف على اِمتحانات الشهادات العامّة في وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، مُحسن الكبيّر، عن “إعفاء 14 لجنة إشراف على اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي وإحالتهم للتّحقيق الإداري”.

وقال الكبي، “”إنّ القرار ضمّ ثلاثة رؤساء لجان إشراف، وعدد ستة مراقبين بِلجان الإشراف، وثلاثة مُتابعي لجان، واثنان مُلاحظان، بسبب تقصيرهم في أداء واجبهم في ضبط حالات غِش إلكتروني بلجان الامتحان”.

وأضاف أنّ “اللجنة ألغَت اِمتحانات 27 تلميذًا، بمراقبات التّربية والتّعليم ببلديات سواني بن آدم، أبو سليم، وادي عتبة، عمر المختار، سلوق، إجدابيا، الجميل، لمساهمتهم في الغِش وإدخال أجهزتهم المحمولة إلى قاعات الامتحان”.

يُشار إلى أنّ اللجنة العُليا للإشراف على اِمتحانات الشهادات العامّة، كانت قد تشكّلتْ بقرار وزير التّربية والتّعليم.