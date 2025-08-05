إعلاميو ليبيا يؤكدون دور الإعلام كأداة تحريض في أوقات النزاع

أكد مجموعة من الإعلاميين الليبيين أن وسائل الإعلام في أوقات النزاع وعدم الاستقرار يمكن أن تصبح أداة لتعميق الانقسامات والتحريض على العنف، من خلال نشر الدعاية، والمعلومات الكاذبة، وتشويه القصص، وتصوير الخصوم بأوصاف سلبية تقلل من إنسانيتهم.

وجاء ذلك خلال نقاش افتراضي عقد ضمن برنامج التطوير المهني «بصيرة» الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وشارك في الجلسة، التي ضمت نحو خمسين مشاركًا من صحفيين وأساتذة وطلاب إعلام ومدققي حقائق، الباحث محمد وسام عامر، عميد قسم علوم الاتصال واللغات في جامعة غزة والباحث الزائر في جامعة كامبريدج.

وقدم عامر خلال النقاش عرضًا لأبحاثه المتعلقة بالتغطية الإعلامية لحرب غزة، مؤكداً أن الإعلام في زمن الحرب لا يكون مراقبًا محايدًا بل يتحول إلى سلاح فتاك تستخدمه الأطراف المختلفة لبناء حقائقها، وتبرير العنف، وتوجيه الرأي العام محليًا ودوليًا.

وتأتي هذه الجلسة في إطار جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لدعم التطوير المهني لوسائل الإعلام، وتعزيز التغطية الإعلامية المسؤولة في بيئة نزاع معقدة كليبيا.