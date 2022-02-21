إعلام أمريكي: «بايدن» سيلتقي «بوتين» إن لم تغزُ روسيا أوكرانيا

قالت مصادر إعلامية أمريكية إنّ الرئيس جو بايدن وافق من حيث المبدأ، على لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا لم تغزُ روسيا أوكرانيا.

وأوضحت قناة «سي إن إن» وصحيفة «واشنطن بوست» أنّه بعد وساطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيتم تحديد الاجتماع بين بايدن وبوتين في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأشارت قناة «سي إن إن» وصحيفة «واشنطن بوست» أن الاجتماع سيتحدد بعد القمة بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف، المقرر عقدها في 24فبراير الجاري.

وخلصت قناة «سي إن إن» وصحيفة «واشنطن بوست» إلى القول إنّ القمة بين بايدن وبوتين لن تنعقد إذا بادرت روسيا، كما تشير المخابرات الأمريكية، بغزو أوكرانيا.