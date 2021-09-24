إعلام أمريكي: نجل «بايدن» طلب المساعدة لفك التجميد عن الأصول الليبية

أفادت تقارير إعلامية أمريكية، بأن هنتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلب مساعدة مالية لفك التجميد عن الأصول والأموال الليبية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي، في تقرير له الخميس، عن بريد إلكتروني مسرب يتضمن طلب المحامي هنتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي، مبلغ مليوني دولار سنويا للمساعدة في فك التجميد عن الأصول الليبية، إبان ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وأشار الموقع إلى أن البريد المسرب، يوضح تأثير النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة وعلاقاتها السياسية بالرئيس بايدن، موضحاً أن إدارة أوباما جمدت قرابة 15 مليار دولار من الأصول خلال حكم القذافي.

وفي فبراير 2011، أعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في بيان أن بلاده فرضت عقوبات على زعيم النظام السابق معمر القذافي والمقربين منه، جراء سياسته القمعية ضد المتظاهرين.

وجاء في البيان حينها، أن أوباما وقع مرسوما رئاسيا ينص على تجميد الأصول والممتلكات العائدة للعقيد القذافي وأربعة من أبنائه في الولايات المتحدة.

وقرر أوباما، تجميد أصول الزعيم الليبي معمر القذافي وأربعة من أبنائه، تصميما منه على إرضاخه ووقف “وحشيته ضد شعبه”، وفق ما أفاد البيت الأبيض، آنذاك.