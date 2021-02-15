إعلام إيطالي: «السراج» خضع لعملية جراحية في روما

أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الاثنين، بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، خضع لعملية جراحية في العاصمة الإيطالية روما.

ونقلت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء عن مصادر ليبية، أن “السراج موجود في إيطاليا منذ أيام، ونقل كافة صلاحياته إلى نائبه أحمد معيتيق، قبل قدومه إلى روما بموجب مرسوم”.

وذكرت الوكالة أن السراج خضع لعملية جراحية في أحد المستشفيات اليوم الاثنين وأن علاجه مستمر”، دون أن توضح نوع هذه العملية.

وفي وقت سابق، قام رئيس المجلس فائز السراج، بتكليف نائبه أحمد معيتيق بتسيير مهام المجلس إلى حين عودته من السفر.