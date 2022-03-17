إعلام جزائري: تنسيق غربي عربي إسرائيلي مع «حفتر» لنقل مرتزقة من ليبيا إلى ألبانيا

قالت وسائل إعلام جزائرية إنّ دوائر استخبارات غربية وعربية وإسرائيلية عقدت بالتنسيق الكامل مع عناصر تابعة لخليفة حفتر اجتماعا في ليبيا، بهدف تجنيد مرتزقة إلى جانب الجيش الأوكراني لمحاربة القوات الروسية.

ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إنّ اللقاء الذي جرى في ليبيا برعاية فريق أمريكي مغربي مشترك، أشرف عليه مساعدون لخليفة حفتر والمخابرات الإسرائيلية والفرنسية الموجودة في ليبيا وفق تعبيرهم.

وأكدت وسائل الإعلام الجزائرية أنّه بحسب المعلومات المتوفرة، فإنّ الهدف من اللقاء هو إرسال مرتزقة متمركزين في ليبيا إلى ألبانيا للقيام بعمليات محددة ضد الجيش الروسي في أوكرانيا، بتمويل أمريكي-مغربي مشترك حسب قولها.