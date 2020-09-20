إعلام عبري: اسرائيل تعتزم مد خط نفط من الإمارات عبر السعودية

كشفت صحيفة غلوبس الصهيونية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية ان مسؤولين صهاينة اجروا خلال الأيام القليلة الماضية محادثات في دولة الامارات حول إقامة خط انابيب نفط ومشتقاته يمتد من الأراضي السعودية وصولا الى ميناء ايلات عبر البحر الأحمر ومنه الى ميناء اشكلون.

وبحسب المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، فإن هذا المشروع سيكون لنقل الخام إلى الأسواق الأوروبية ويعد التفافا على مساري مضيق هرمز وسواحل الصومال.

وسيوجه المشروع ضربة لقناة السويس. حيث سيوفر تكاليف نقل الخام بواسطة ناقلات النفط عبر قناة السويس.

ورجحت الصحيفة أن يجني الكيان الصهيوني مبالغ طائلة سنويا من هذا المشروع حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.