إعلام عبري: طائرة «حفتر» تحط بمطار بن غوريون في تل أبيب

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن طائرة خاصة تابعة لخليفة حفتر حطت في مطار بن غوريون بتل أبيب لعدة ساعات.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي “مكان” عن متابعين لحركة الملاحة الجوية الدولية كشفهم أمس، أن طائرة حفتر هبطت في مطار بن غوريون الدولي ثم أقلعت منه بعد ساعتين.

وأشار مراقبون في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الطائرة من طراز “داسو فالكون 900” في طريقها من ليبيا إلى إسرائيل حطت لفترة وجيزة في قبرص.

A plane belonging to the retired #Libyan Khalifa Haftar landed yesterday at the Israeli "Ben Gurion" airport coming from Libya after a quick stop in Cyprus, and two hours later the plane left "Ben Gurion". pic.twitter.com/DXOlWtpIH3

— NEWS ABOUT IRAN/MIDDLE EAST/AFRICA/AROUND 🌍 (@IranDrones) January 14, 2022