إعلام عبري: «نتنياهو» قد يلتقي ولي العهد السعودي خلال زيارة متوقعة إلى الإمارات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يلتقي بولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارة متوقعة للإمارات غدا الخميس.

وتعتبر هذه الزيارة المتوقعة الأولى من نوعها لنتنياهو إلى الإمارات، حيث أفاد الإعلام العبري بأنه تم تأجيل هذه الزيارة الشهر الماضي، إثر القيود التي فرضتها إسرائيل والدول على السفر بسبب فيروس كورونا.

وكان موقع “والا” الإسرائيلي قد قال إن بنيامين نتنياهو يرغب بإجراء زيارة رسمية إلى الإمارات والبحرين قبل انتخابات الكنيست في الـ23 من شهر مارس الحالي.

وذكر الموقع أن زيارة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين قبل الانتخابات من المتوقع أن تكون أهم حدث مركزي في حملته الانتخابية، مشيرا إلى أن مسؤولين إماراتيين عبروا خلال الأسابيع الماضية عن مخاوف من أن زيارة من هذا القبيل ستعتبر تدخلا في الانتخابات الإسرائيلية، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.