إعلام مولي لـ«فاغنر» يؤكد مقتل مؤسسه «بريغوجين» في حادثة تحطم الطائرة

أكدت وسائل إعلام روسية موالية لمجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة مقتل رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين مع مساعدين له كانوا على متن الطائرة التي تحطمت مساء أمس قرب موسكو.

وقالت مصادر رسمية روسية -بينها هيئة الطيران المدني- إنّ بريغوجين من بين الأشخاص العشرة الذين كانوا على متن الطائرة ولم ينج منهم أحد.

وقالت هيئة الطيران الروسية إنّه كان على متن الطائرة المنكوبة 7 ركاب و3 من أفراد الطاقم، مشيرة إلى أنّ من الركاب الرجل الثاني في مجموعة فاغنر دميتري أوتكين.

وتحطمت الطائرة الخاصة من طراز «إمبراير ليغاسي» في منطقة «تفير» شمال موسكو بُعيد إقلاعها باتجاه سان بطرسبورغ. وحسب مصادر روسية.